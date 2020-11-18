Türkiye Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2020, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

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Pfizer (aşı) ile ilgili aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

Yerli aşı için tarih verdi

Yerli aşımızın devreye girmesi nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli.


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