Türkiye Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir." dedi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 00:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Aziz Vatandaşlarım, Yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere bakanlığımızda bir toplantı daha gerçekleştirdik.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Toplantıya proje sahibi hocalarımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanımız, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız ve Bakanlık görevlilerimiz katıldılar. Aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejileri ele aldık.

Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir.

Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK’ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yapmıştır.

Dünya’da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.

Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak İyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır. Kurumlarımız aşı adaylarımızın hızla hayata geçmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir.

Ülkemizin klinik araştırma tecrübesi aşı adaylarımızı insan deneyleri safhasında değerlendirebilecek seviyededir.

Aziz Vatandaşlarım,

Ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısı, Bilim İnsanlarımızın azim ve gayretinin bize en iyi aşıları kazandıracağına inanıyorum. Kamu tüm kaynakları ile aşı adaylarımızı yaygın kullanılır hale getirmek için seferber edilmiştir.

İlgili Haberler
5 Ocak corona virüs tablosuCorona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Fikri Sağlar’ın görüşlerine katılmıyorum ama...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Şirin Sever
Bir garip yılbaşı
Şirin Sever
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara’da sağanak yağış etkili oldu