Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir Hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)







