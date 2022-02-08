Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın şehir ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını açıkladı.
08 Şubat 2022, Salı 18:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir Hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadelerini kullandı.
ANKARA, (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN