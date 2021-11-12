Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Zatürre (Pnömoni) bulaşıcı ve riskli bir hastalıktır. Akciğerdeki hava kesecikleri iltihaplı sıvı ile dolar. KOAH, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler risk grubundadır. Zatürre, aşısı olan bir hastalıktır."