Türkiye Bakan Koca'dan zatürre açıklaması

Bakan Koca'dan zatürre açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan zatürre açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Zatürre hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Zatürre (Pnömoni) bulaşıcı ve riskli bir hastalıktır. Akciğerdeki hava kesecikleri iltihaplı sıvı ile dolar. KOAH, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler risk grubundadır. Zatürre, aşısı olan bir hastalıktır."

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