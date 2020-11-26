Türkiye Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu

Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu

Türkiye

Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un corona virüs haritası artık kıpkırmızı oldu.

26 Kasım 2020, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
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Samsun'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler corona virüs salgınında vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde 'yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

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Valilik uyardı 

Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" denildi.

Bakan Koca, Temmuz'da örnek il göstermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti.

Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.

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