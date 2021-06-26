Son dakika haberine göre, Türkiye’de Kovid-19’a karşı aşılama tüm hızıyla sürüyor. Ülke genelinde uygulanan doz sayısı 46 milyon 132 bini geçti. Birinci dozu uygulandığı kişi sayısı 31 milyon 375 bini, ikinci dozu uygulananların sayısı ise 14 milyon 700 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’de aşılama oranının en yüksek olduğu 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı. Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, “Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın” çağrısı yaptı.

Tabloda, Edirne yüzde 68.86,Amasya yüzde 67.66, Eskişehir yüzde 67.54, Çanakkale yüzde 67.31, Kırklareli yüzde 66.74, Balıkesir yüzde 65.16, Muğla 64.49, Burdur yüzde 64.38, Bilecik yüzde 64.23 ve Sinop yüzde 64.03 ile aşılama oranı en yüksek 10 il oldu.

VALİ CANALP DUYURDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezi’nin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

“Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara ‘Kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi’ ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp ‘Kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi’ ifade ettik.

Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk. Bana kalırsa Edirne’yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir.”

‘20 YAŞ ALTINA DÜŞÜK DOZ ÖNERİSİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, çocuk ve genç erişkinleri aşılayan ülkelerdeki sonuçların izlendiğini belirterek, bu gruplarda belki aşı dozlarının azaltılabileceğini veya iki doz olacaksa da aradaki sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Yavuz, çocuk ve genç erişkin nüfusta daha düşük doz aşılamalara dair çalışmaların sürdüğüne işaret ederek “Çocukların aşılanması ile ilgili tabii çok soru işareti var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz genç erişkinleri aşılayan ülkeler var. Oradaki sonuçları gözlüyoruz. Genç erişkinlerde elimizdeki aşıların dozunun fazla gelebileceği ile ilgili görüşler olduğu için onların güvenlik verileri değerlendirilip belki doz azaltılması düşünülebilir” diye konuştu.

Yüksek orandaki aşılamalara rağmen Delta varyantının baskın hale geldiği İngiltere’de vaka sayılarının artmasının asıl nedeninin aşısız grup olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, bir diğer nedenin de İngiltere’de iki aşı dozu arası sürenin 3 aya kadar uzatılması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, şunları dedi:

“Delta varyantına karşı tek doz zaten etkili değil. Bizde öyle bir şey olmayacak. 3 ay uzamayacak iki doz arası, en fazla 6 hafta içinde yapılması planlanıyor. İngiltere’de aşıya rağmen Delta varyantının artmasının bir sebebi bu.

DELTA VARYANTI

Çünkü İngiltere’de Delta varyantı ile hasta olanların yüzde 85’i aşısız nüfustan. Okulları da açtılar biliyorsunuz. Çocuklarda okullarda pikler görüldü. Hatta çocukları aşılamanın yolları araştırılıyor şu an.

Dolayısıyla orada esas olan aşısızlar, ikinci neden de tek doz aşı olması. Temel olarak (iki doz) mRNA aşıları şu anda halen iyi çalışıyor Delta varyantına karşı. Diğer aşılar konusunda emin olamıyoruz, çünkü çalışmalarda henüz mRNA aşılarını gördük.”

Kovid-19’la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi’ne gelen 18-24 yaş arasındaki gençler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu. 20 yaşındaki Herkesi aşılamaya çağıran Alper Polat şöyle konuştu:

“Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Başka türlü Kovid-19’un geçmesini sağlayamayız” dedi. 22 yaşındaki Derin Çolak da aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çolak, “Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur.”

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı olan Ceren Kalkan, salgının aşılama çalışmaları ile sona ereceğine inandığını kaydetti. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne aşıya gelen 23 yaşındaki Dicle Yaliç, aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kalkan, “Bu hakka sahip olduğumuz için gerçekten çok güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Planlarım için en büyük engel aşıydı. Şu anda engeller kalktı. Yurt dışı için aşı pasaportu gerekiyordu” diye konuştu. Koronavirüs aşısı olmak için hastaneye gelen Tayyip Akça “19 yaşındayım, ilk grupta olsaydık ilk aşılardan da olurdum. Üniversite hayatım uzaktan eğitimle geçti. İlk sınıftım üniversiteme hiç gidemedim” açıklamasını yaptı.

Aşı Polikliniği’nde sorumlu olarak çalışan Dr. Rümeysa Çelikler “18 yaşa düştük, yoğunluğumuz arttı. Sabah 08.30’dan gece 00.00’a kadar aşılamaya devam ediyoruz.

Gençlerin aralarında şüpheli yaklaşan oluyor ama konuşup her şeyi açıklayınca akıllarına yatıyor” diye konuştu.



