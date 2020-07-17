Türkiye Bakan Koca'nın Survivor uyarısına, Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Bakan Koca'nın Survivor uyarısına, Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Türkiye

Bakan Koca'nın Survivor uyarısına, Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finali görüntülerini paylaşıp, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadesini kullandı. Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'ya cevap geldi.

17 Temmuz 2020, Cuma 23:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini paylaştı.



Acun Ilıcalı: İstenmeden oluşan bir durum oldu

Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın bu mesajına, " Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." cevabı geldi.



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