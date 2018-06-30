Bakan Kurtulmuş, ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

Bakan Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür amacıyla AK Parti Avcılar ve Başakşehir ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, yoğun ve zor bir seçim kampanyasının geride bırakıldığını anlatarak, başarılı bir sonuç elde edildiğini ve milletin, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk başkanı olarak seçtiğini söyledi.

Milletin AK Parti’yi de oylarıyla en çok oy alan parti yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu seçim sonuçları, bizim ve Türkiye için önemli bir kazanımdır. Bu sonuçta emeği olan her bir arkadaşımızı tebrik ediyorum, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, yeni bir döneme geçiyor. Bu dönem içinde birinci önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam eden Türkiye’nin yeniden yapılanması sürecidir. Fiilen bazı makamlar artık olmayacak. Bu yeni dönemle ilgili aylardır devam eden çok sıkı bir hazırlık yapıldı. 8 Temmuz’da biz milletvekilleri yemin ederek, göreve başlayacağız. 9 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız yemin ederek, yeni modelin ilk başkanı olarak göreve başlayacak ve belki o gün yeni kabinesini açıklayacak." diye konuştu.

'SEÇİM SÜRECİNDEKİ SÖZLERİ DE TAKİP EDECEĞİZ'

Bakan Kurtulmuş, etkin bir yönetimin kurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni dönemde seçim sürecinde verdiğimiz sözleri de takip edeceğiz. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda istikrarlı bir kalkınma dönemine ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem bunun temel taşları hızlı bir şekilde döşenecek. Siyasi istikrarın artarak devam edeceği bir süreç olacak. Her seçimde demokratik olarak biraz daha ileriye gidiyoruz. Bu seçimde yüzde 90’lara varan bir katılım oranı vardı. Bu millet demokrasiye sandıkta sahip çıkıyor. Açık, şeffaf ve özgür seçimleri yaptık. Balkon konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi millet bu seçim sonuçlarıyla, AK Parti’ye de birtakım dersler vermiştir. Bu dersleri de çıkaracağız ve en güzel şekilde istifade edeceğiz."

Yerel seçimlerin yaklaştığını anı şeklinde konuştu.