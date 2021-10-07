Siyaset Bakan Kurum: 2053 net sıfır vizyonumuzun temelini oluşturan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
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Bakan Kurum: 2053 net sıfır vizyonumuzun temelini oluşturan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Siyaset

Bakan Kurum: 2053 net sıfır vizyonumuzun temelini oluşturan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

07 Ekim 2021, Perşembe 00:18 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesinde milat olacak bir adımı daha attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. İklim değişikliği ile mücadelemize büyük güç katan ve 2053 net sıfır vizyonumuzun temelini oluşturan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte ter döken tüm arkadaşlarım ile Gazi Meclisimizin değerli milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

AA

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