Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

Bakan Murat Kurum, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Ardından Zonguldak Belediyesi’ne geçen Bakan Kurum, belediye başkanı AK Partili Ömer Selim Alan ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın açıklaması düzenleyen Kurum, gazetecilerin geçen 19 Şubat’ta 81 ile gönderilen genelge ile riskli alanların belirlenmesiyle ilgili verilen 3 aylık sürenin yarın dolmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Öncelikli olarak acil ve öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacaklarını ifade eden Kurum, “Gelecek veriler bu açıdan çok önemli. Kentsel dönüşümü yönetebilmek adına çok önemli. Bu veriler kısım kısım geliyor. Biz de bu gelen veriler karşılığında önümüzdeki 5 yıllık içinde uygulayacağımız eylem planını açıklayacağız” dedi.

‘5 YILDA 1,5 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’

İstanbul için bakanlığın ve valiliğin iki ayrı ekip oluşturduğunu belirten Kurum, gelen verilerin çakıştırılarak ortaya çıkacak verilerle çalışma yapacaklarını söyledi. Her yıl 300 bin konut olmak üzer yılda 1, 5 milyon konutu dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle dedi:

“Kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Bir tarihi kentsel dönüşüm. İkincisi de yıkılması ön görülen metruk ve riskli binaların dönüşümüyle alakalı acil öncelikli alanların dönüşümü. Bu şekilde kentsel dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1, 5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Zonguldak’ın merkezindeki dönüşümde bunun bir acil öncelikli dediğimiz Zonguldak için en önemli dönüşüm projesidir. Kömür yıkama tesisini aldık ve o alanı şehrin bir meydanı olarak şehrin içinde halkın eğlenebileceği bir alan haline getirmek istiyoruz. 2023 yılına kadar da bu söylediğim alanları düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bunu 81 ilde aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış verilerde bizim uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak.”

HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bakan Kurum, bölgedeki termik santraller ve hava kirlilikleriyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

“Hava kalitesini biz Türkiye’de 7 gün 24 saat izliyoruz. İzleme istasyonlarının da sayısını her geçen gün artırıyoruz. Zonguldak da izlenilen alanlar içerisinde. Konulara ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ÇED raporlarında gerekli toplantılarda görüşleri alıyorlar. Sizin uyarılarınız akabinde aynı süreci gözden geçiririz. Ancak hem hava kirliliği noktasında hem de ÇED süreçlerinde her türlü detaylı görüş alınıyor ve alınacaktır.”

HALKLA İFTAR YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Valiliği ile belediyenin projeler yapmayı planladığı alanları gezdi. İlk olarak gezi yolu projesi yapılması planlanan Liman Caddesi'ni gezen Bakan Kurum, ardından millet bahçesinin yapılacağı alan ile ve sosyal proje yapılması planlanan eski kömür yıkama tesisi alanını gezdi. Bakan Kurum, ardından Site Spor Salonu’nda yapılan iftara katıldı.

'17 YILDA 3 MİLYAR 226 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

İftar öncesi konuşma yapan Kurum, daha iyi hizmet, daha güzel, daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkemiz daha güzel olacak. Biz bu çalışmalarla birlikte daha güzel Zonguldak, daha güzel şehirler, daha güzel ilçeler için var gücümüzle çalışacağız. Madencilik ve sanayide ülkemiz için önemli bir yere sahip olan Zonguldak'a hükumetlerimiz döneminde AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 19 milyar lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. 17 yıllık iktidarımız döneminde Bakanlık olarak 3 milyar 226 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Devam eden de 234 milyon liralık yatırımımız var. TOKİ eliyle sosyal konuttan hastaneye, kamu hizmet binasından okullara, camilere, engelsiz yaşam alanlarına kadar Zonguldak'a birçok yapıyı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Zonguldak'ta 3 bin 500 sosyal konut inşasını gerçekleştirdik. Bugün 1146 konutumuz da devam ediyor."

'19 MAYIS'TA BU ALANLARLA İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 67 ilde dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Proje kapsamında Zonguldak'a Gökçebey ilçesinde 300 adet konut inşası gerçekleştireceğiz. Konutlarımıza yaklaşık 700 talep var. En kısa zamanda kuralarını çekmek suretiyle bu süreci de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız. Alın terinin şehri Zonguldak’ımıza kentsel dönüşüm anlamında Bakanlığımızın önemli projeleri var. Bugün 81 ile gönderdiğimiz genelge ile acil öncelikli alanların dönüştürülmesi talebini iletmiştik. 19 Mayıs’ta bu alanlarla alakalı süreç tamamlanıyor. Biz de Bakanlık olarak acil öncelikli binalardan başlamak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm eylem planını sizinle paylaşacağız" dedi.

DHA