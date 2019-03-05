Bakan Murat Kurum, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek.Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.

''HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak.

Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.