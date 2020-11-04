Türkiye Bakan Kurum açıkladı: 19 günde teslim edeceğiz

Bakan Kurum açıkladı: 19 günde teslim edeceğiz

Türkiye

Bakan Kurum açıkladı: 19 günde teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremden etkilenenler için kurulacak konteyner kent hakkında paylaşımda bulundu.

04 Kasım 2020, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de depremden etkilenen kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Bayraklı'da kuracağımız konteyner kentin proje alanını inceledik. Kurulum aşamasında 24 saat kesintisiz çalışılması talimatını verdiğimiz konyetnerleri 19 günde teslim edeceğiz."


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