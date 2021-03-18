Bakan Kurum açıkladı: Her binaya ayrı kimlik

Bu sistem sayesinde denetim ve takibi yapılan her binaya QR kodu ve elektronik çip verilecek. İlave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo, dükkan gibi kullanma şeklindeki aykırılıklar engellenecek. Kiracılar binaya ilişkin depreme dayanıklılık ve hasar durumu gibi detay bilgilere BKS sayesinde ulaşabilecek.

BU YIL DEVREYE GİRİYOR

Kentsel dönüşümün önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için geçtiğimiz 2 yıl içerisinde; tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla kanuni düzenlemeler yaptıklarını anımsatan Kurum, “Bundan böyle inşa edilen bütün yapıların kimlik kartı olacak” dedi. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya başlayacaklarını belirtti.

İZİNSİZ İŞLEME ÖNLEM

Murat Kurum, şu bilgileri paylaştı:

“Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Bina Kimlik Sistemi’ne dahil olan binalarda yapı denetimi daha kolay gerçekleştirilecek. Binada izinsiz yapılmak istenen değişiklikler engellenecek ve bu sayede mimari kirliliğin önüne geçilmiş olacak. Binaya yerleştirilecek elektronik etiket sayesinde bina bilgilerine 50 metre mesafeden dahi ulaşılabilecek.”

SATIN ALAN DETAYLARI GÖREBİLECEK

Sistem sayesinde yangın ve deprem gibi afet anlarında bina kat planlarına, yapının genel verilerine ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgilerine çok kısa sürede erişilebileceğini vurgulayan Kurum, “Bina kimlik sistemiyle binalarda kullanılan malzeme bilgilerinin depolanarak inşaat sektörünün faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturulmasını da hedefliyoruz. Bu sayede binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşların önceden bina hakkında genel bilgilere erişmesi sağlanmış olacak. Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız.” dedi.



