Bakan Kurum, depremde yıkılan binalar için müjde verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Kurum, vatandaşlara kira ve taşınma yardımı verileceğini belirterek, "Elazığ'a zemin +3'ü geçmeyecek binalar yapılacak" dedi. Can kaybının az olmasının alınan tedbirlerden dolayı olduğunu fakat bunun yetmeyeceğini açıklayan Bakan Kurum, "Acil dönüştürülmesi gereken alanları bize bildirin. " açıklamasını yaptı.

Yıkım sürecini başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ merkez ve Sivrice’de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık.









Elazığ'da önceki gün 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35'e yükseldi. Yaralı sayısı 1607 olarak açıklandı. Enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi.









Elazığ'da depremle yıkılan Sürsürü mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu. Bakan Kurum ve beraberindekiler ile arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler binadan hızla uzaklaştı.



