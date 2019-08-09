Bakan Kurum: Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut yapılacak Denizli'de dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bilançoyu açıkladı. Depremin ardından hiç yaralı vatandaşın kalmadığını belirten Bakan Kurum, 976 binanın 108'inin ağır hasarlı, 868'inin ise az hasarlı olduğunu söyledi.