Bakan Kurum: Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut yapılacak
Denizli'de dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bilançoyu açıkladı. Depremin ardından hiç yaralı vatandaşın kalmadığını belirten Bakan Kurum, 976 binanın 108'inin ağır hasarlı, 868'inin ise az hasarlı olduğunu söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ayrıca Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut yapılacağını duyurdu.
İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150 konut ve cami inşaatını başlatıyoruz. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Ağır hasarlı binaların yıkımına bir an önce başlayacağız."