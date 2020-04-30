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Türkiye Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Türkiye

Bakan Kurum: Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2020, Perşembe 22:30 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi. Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

AA


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