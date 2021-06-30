Türkiye Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 8 bin 867 metreküp müsilajı temizlendi

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 8 bin 867 metreküp müsilajı temizlendi

Türkiye

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 8 bin 867 metreküp müsilajı temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve temizlik çalışmaları için başlatılan seferberlik ile 8 bin 867 metreküp müsilaj temizlendiğini duyurdu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:13 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 22'nci gününde de sürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, 8 bin 867 metreküp müsilajı temizlediklerini ve 35 işletmeye 15 milyon 530 bin TL ceza uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Seferberliğimizin 22'nci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilaj temizleyerek toplamda 8 bin 867 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 29 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 4 bin 602 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 854 metreküp, Yalova 1840 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama alanlarına gönderdik. Marmara'mız dünden, geçen haftadan daha temiz. Denetimlerimizin 22'nci gününde; 7 bin 584 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan 35 işletmeye faaliyetten men cezası ve 15 milyon 530 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 51 atık su numunesi inceledik, Marmara Denizi'miz için 7/24 sahadayız."

DHA

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