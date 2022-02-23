Siyaset Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde müsilaj yoktur

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde müsilaj yoktur

Siyaset

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde müsilaj yoktur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı son açıklamada 'Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur' ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 14:02 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük de katıldı.

Bakan Kurum toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz an be an yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi. Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" dedi.

DHA


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