Türkiye Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu

Türkiye

Bakan Kurum, Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yeşil alan yapılmasına karar verilen Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu, Menemen Belediyesini ziyaret etti.

21 Şubat 2021, Pazar 23:31 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yeşil alan yapılmasına kara verilen Rıza Bey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu, Menemen Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alana geçerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yarın deprem konutlarının temelinin atılacağı bölgeyi de inceleyen Murat Kurum, daha sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kurum'u, burada Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, partililer ve belediye çalışanları karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen Pehlivan tarafından Bakan Kurum'a projelere ilişkin sunum yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar eşlik etti.

AA

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