Bakan Kurum: Tahsisli olan ve faaliyeti durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacağını açıkladı.
22 Mart 2020, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
DHA