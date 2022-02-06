Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Antalya Belek’te düzenlenen ve üç gün süren “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı sona erdi.

Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri sonrası ortaya çıkan Sonuç Bildirgesini kamuoyuna açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı’nda kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlediklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi.









Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu ifade etti.

Sonuç Bildirgesi’nin titiz bir çalışma ve ortak aklın ürünü olduğunu belirten Bakan Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma devriminin lider ülkesi Türkiye” hedefine katkı sağlamasını temenni ederek 10 maddelik “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi”ni paylaştı.

İKLİM KANUNU'NUN HAZIRLIKLARI 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın 2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

BELEDİYELERE 37 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILACAK

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.” dedi.

SIFIR ATIK KAPSAMINDA GERİ KAZANIM ORANI ARTACAK

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlayacağını ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını söyledi.

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ

Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın sisteme destek vermesi durumunda İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

ATIK ISI PROJESİ İLE KONUT ISITMASI GİDERLERİ YÜZDE 30 DÜŞECEK

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır.”

KORUNAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞEHİR İÇİ YEŞİL ALANLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şehir içi yeşil alanlar ve korunan alan büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu şekilde açıkladı:

“Afetlere karşı en etkin yöntem olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede de çok önemli görevler üstlenen korunan alanlarımızı ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü kademeli olarak bu yılın sonuna kadar yüzde 13,8’e, 2023 yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz.

Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayacağız. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına kadar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını tamamlayacağız.”

YENİ BİNALARDA ASGARİ ENERJİ PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun konutlarda kullanıldığını belirten Bakan Murat Kurum, yeni yapılan binalarda asgari enerji performansının da yükseltileceğini bildirdi. Bakan Kurum, “Enerji verimliliği normal binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ konseptine aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Buna göre 2023 yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük binalarda hâlen en az ‘C’ olması gereken asgari Enerji Performansı’nı ‘B’ye yükselteceğiz.” dedi.

BİNALARDA KULLANILAN SULARDA YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLANACAK

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracaklarını da açıklayan Bakan Murat Kurum, “Böylece lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.

2022'DE 50 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve belediyelerin teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da anımsatan Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 2 katına çıkararak 50 bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam sağlayacağız.” bilgisini verdi.