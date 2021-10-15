Bakan Kurum: Yeşil dönüşüme liderlik eden ülke olmak istiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ardından İzmir depreminin yıkıcı etkisini gösterdiği Bayraklı ilçesine geldi. İlçedeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) şantiyelerini ziyaret eden Kurum, "Bayraklı’daki kentsel dönüşüm projemizi inceledikten sonra depremzede kardeşlerimiz ve derneklerimizle bir araya geleceğiz. Depremde bir söz verdik. Tüm depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar bu sürecin takipçisi olacağımızı, elimizi İzmir’den çekmeyeceğimizi söyledik. Hep birlikte Valimiz, milletvekillerimizle bu süreci yakinen takip ediyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile konutlarımızın temellerini atmıştık ve bir yıl içinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin birinci yıldönümünde de inşaatlarımız bitme noktasına geldi" dedi.

’DEPREMZEDE DIŞINDA İLAVE YOĞUNLUK OLMAYACAK’

Projelerin örnek olmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyen ve bölgesine değer katan projeler olsun istiyoruz. Hiçbir şekilde depremzedenin dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken vatandaşlarımız yine komşuları ile bir arada yaşasın istiyoruz.

Dışarıdan biri gelmesin istiyoruz. Daha fazla kat ve daha yoğun projeler yapabilirdik ancak böylesinin daha doğru olduğunu düşündük. Sosyal donatıları da düşünüyoruz. Kaldırımı, alt yapısı ile örnek projeler olmasını hedefliyoruz. İzmir’de 3 milyon 800 bin metrekarelik rezerv alanı planladık.

Bunun yüzde 55’ini ise donatıya ayırdık. Yani yeşil alanları ile yolları ile örnek bir şehircilik projesi olacaktır. Projeyi yatay mimari esaslı, merkezine çevreyi, iklimi alan bir anlayışla yapıyoruz. İzmir’in en değerli yeri olacağını iddia ediyorum" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE TAŞINMA VE KİRA YARDIMI

Depremzedelere verilen taşınma ve kira gibi yardımları vatandaşlara kentsel dönüşüm sürecinde de yapmak istediklerini dile getiren Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızdan ada başı talep etmeleri halinde desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. İzmir’in riskli yapı stoğunun bir an önce dönüşmesi gerekir. 6306 sayılı yasa kapsamında bizden plan talebinde bulunan varsa il müdürlüğümüz bu talepleri dikkate alacak.

Buradaki sosyal ihtiyaçları dikkate alarak planlayacağız. Kentsel dönüşüm alanı ile normal bir alanda inşaat yapmanın farkı, kentsel dönüşüm alanında normal alana göre yüzde 20-25 oranında daha ekonomik olması. Bu da vatandaşlarımızın lehinedir. Dönüşüm sürecini yerinde ve hızlı prensipleriyle yapmak istiyoruz.

Depremzede kardeşlerimize verdiğimiz taşınma ve kira yardımı gibi kentsel dönüşüm sürecinde de vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmayı istiyoruz. Belediyelerimizin dönüşüm talepleri varsa onlara da destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu ifadeyi tekrarlıyoruz" dedi.

’YEŞİLDERE’DE YENİ PROJE’

İzmir’de yeni bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Yeşildere bölgesinin İzmir’e yakışmadığını düşünüyorum. İnşallah bu bölgede örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 konutla başlayacağız. Etap etap bu projeleri yürütmek istiyoruz. Yeşildere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu, yol üzerinden dahi görünüyor.

Riskli yapıların bertarafını sağlayarak daha yaşanabilir alanlarda örnek bir projeyi başlatacağız. Buna ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü görüşmeleri yapacaklar. Bir Kentsel Dönüşüm Ofisi kuracağız. Vatandaşlarımızın rızalarını almak suretiyle ada bazında dönüşümü başlatacağız. Bunun dışında da gelen taleplere her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

DHA