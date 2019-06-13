İmar barışı başvurularında süre iki gün sonra doluyor. Süre uzatımı olup olmayacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

"SÜREDE UZATMA ŞUAN İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Kurum, "Sürede herhangi bir uzatma şuan için söz konusu değil. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden faydalandı. En çok İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'da 1 milyon 747 bin başvuru yaptı. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanması gerekiyor. Vatandaşımızla devletimiz barışacak bundan sonraki süreçte de biz kentsel seferberliği, gönüllü dönüşümü hep birlikte yapacağız." dedi.