Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. Ayrıca Kurum "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Kanal İstanbul'a ilişkin görüşe açılan ÇED Raporu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "ÇED Raporu'nu bugün itibariyle onayladık" dedi.

TOKİ'nin Sosyal Konut projesine de değinen Bakan Kurum 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını belirtti.

AA