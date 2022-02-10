Siyaset Bakan Kurum'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Bakan Koca duyurdu

Bakan Kurum'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Bakan Koca duyurdu

Siyaset

Bakan Kurum'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

10 Şubat 2022, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" dedi.

DHA


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