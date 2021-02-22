Bakan Lütfi Elvan'dan CHP'ye 'Berat Albayrak' tepkisi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.' ifadelerini kullandı.
22 Şubat 2021, Pazartesi 08:52 Son Güncelleme:
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Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.