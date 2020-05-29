Mevsimsel olarak yaz aylarına geçilen süreçte tüm ülkeler turizm planlaması yaparken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Türkiye’nin tercih edilen ülkeler arasında yer alabilmesi için hayata geçirilen ilk projelerden olan ‘Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’ dönemini başlattık. İkinci olarak ise turist alınan ülkelere Bakanlığımız tarafından ‘Niyet Mektupları’ gönderdik. ‘Niyet Mektupları’, geçmiş yıllarda da Türkiye’yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya, Çekya olmak üzere 70 ülkeyi kapsıyor. Mektup içeriğinde yolcu sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği, tesislerde alınan önlemler, ulaşım araçlarında alınan önlemler gibi konu başlıklarının detayları yer alıyor. Ayrıca sertifikasyon kriterleri, Türkiye’deki sağlık altyapısı, yoğun bakım yatak kapasitesi, ventilatör sayıları, helikopter ve uçak ambulans sayılarına ilişkin detaylara yer veriliyor.

Üst seviyede tanıtım yapılıyor

Mektuplarımız geçmişte ülkemizi en çok tercih eden ülkeler başta olmak üzere 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurtdışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla 11 Mayıs itibariyle iletildi. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız da ülke liderleri ile yaptığı görüşmelerde niyet mektuplarımızdan bahsederek, ülke liderlerini turizm konusunda hazırlıklarımızla ilgili bilgilendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile davet ve tanıtımlarımız bu anlamda en üst seviyede yapılıyor. Mektupların iletilmesinin akabinde Dışişleri Bakanımız’ın desteği ile şahsım tarafından muhataplarımızla telefon ile görüşerek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatıyor, tatillerini Türkiye’de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yineliyor, ayrıca ülkemizi en fazla tercih eden ülkelerin Türk büyükelçilikleri ile de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Niyet mektubumuza eklediğimiz sertifikasyon ve sağlık altyapımız ile ilgili bilgilendirmelerle muhataplarımızın aklında oluşabilecek tüm soruların yanıtlarını vermiş oluyoruz. Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var: Tanıtımlar tek elden ve profesyonel

‘Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var!’ Hep bu düsturla hareket ettik bu hassas süreci de yine bu anlayışla sürdüreceğiz. 2019’a baktığınız zaman rekor sayıda turist ve rekor sayıda gelir elde etti Türkiye. 2020’de de çok ciddi büyüme hedefimiz vardı. 58 milyon turist, 41 milyar dolara yakın bir gelir hedefimiz vardı. İlk veriler, erken rezervasyonların hedeflerimizin de üstünde gittiğini gösteriyordu. Burada uzun zamandır yapılmamış, tek elden yürütülen tanıtım faaliyetlerinin çok faydaları var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız tarafından profesyonel ve tek elden yaptığımız tanıtımlar, virüs krizinden çıkış sürecini hızlandıracak ve eski kazanımlarımıza dönmemizi sağlayacak.

Kriz sonrası hızlı yükseliş

Krizden sonraki hızlı yükselişte özellikle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın profesyonel tanıtım desteği ile ilk kez dünyadaki rakiplerimizden çok daha iyi şekilde Türkiye tanıtımını gerçekleştirdik. Bu süreçte 16 Mayıs itibariyle başlattığımız tanıtımlarla geldiğimiz noktada olumlu sonuçları görüyoruz. Hatların açıldığı ülkeler netleştikçe o ülkelerdeki tanıtımlarımız da hızlandırılacaktır. Kriz sonrasında hızlı yükseliş için de elimizdeki en iyi araç Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olacak. Dünya genelinde özellikle bize yolcu tedariği yapan ülkelerdeki düzelme ile birlikte ve kaybettiğimiz sayıları tekrar yukarıya doğru çekeceğiz. Çalışmalarımız ve hedefimiz bu yönde.

2 milyon öğrenciye ücretsiz sinema bileti

‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ etkinliğimizi 1 milyon öğrenciden 2 milyon öğrenciye çıkararak, sinema salonlarında ücretsiz film hediye edeceğiz. Böylelikle hem uzun süre sosyal ortamlardan uzak kalan çocuklarımıza sosyal terapi sağlanacak, hem de özellikle Anadolu’daki sinema salonlarına yaklaşık 10 milyon TL’lik ekonomik katkı sağlamış olacağız.

Sanat cebe girdi

Koronavirüs sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarını özetlemek gerekirse:

Tüm kurumlarımız gibi ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar olan kütüphane, müze, ören yeri, tiyatro, opera-bale gibi vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği tüm alanları ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek kapatma kararı aldık.

Tüm etkinliklerimizi dijitalden erişime açtık. Vatandaşların okuma-araştırma hizmetlerinden faydalanabilmesi için ‘Etkin Kütüphane Evinizde’, ‘Kütüphanem Cepte’ ve ‘E-Kitap Mobil’, ‘Konuşan Kitaplık’ uygulamaları ile kitap ve süreli yayın satın alma hizmetlerini dijital ortamda sunarak vatandaşlarımızın evlerinde nitelikli zaman geçirmesine katkı sağlamaya çalıştık.

Müze Kart’ların sürelerini kapalı kaldığı süre kadar uzattık. Yine müzeleri gezmeyi planlayan ancak salgın sebebi ile bunu fiilen ötelemek zorunda kalan vatandaşlarımız için ‘sanalmuze.gov.tr’ web sayfasını hizmete açarak müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesini sağladık. Evde Kal kampanyası süresince sanal müzelerimizi ziyaret eden vatandaşların sayısı 6 milyonu buldu.

Aldığımız tedbirler kapsamında ertelediğimiz tüm kültür-sanat etkinliklerimizi 24 Mart itibariyle TRT 2 ekranlarında ‘Sanat Heyecanı Evimizde’ başlığı ile tiyatro, opera ve bale gösterileri sanatseverlerin evlerinden erişime açtık.

Bakanlığa bağlı tüm sanat kurumlarının arşivi bakanlık Youtube kanalına yüklenerek evde kal dönemini en nitelikli hali ile destekliyoruz.

Sanatseverlerimiz bu süreçte etkinliklerimizden uzak kalmamasına katkı verdik. Sanat Cepte uygulamamızda her gün 11.00 ve 16.00 saatlerinde Instagram hesabından, Bakanlığımız oyuncu ve sanatçıları 15-20 dakikalık canlı performanslarına, aynı hesaptan çocuk balesi eğitimlerine ve yine Sanat Cepte uygulamasına Youtube kanalı üzerinden 7/24 erişilebilmektedir.



