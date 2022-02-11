Ekonomi Bakan müjdeyi böyle duyurdu: Hayırlı ve bereketli olsun

Bakan müjdeyi böyle duyurdu: Hayırlı ve bereketli olsun

Ekonomi

Bakan müjdeyi böyle duyurdu: Hayırlı ve bereketli olsun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi’nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

11 Şubat 2022, Cuma 20:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi’ni bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID sürecinde neler yaşadım?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
1997’den Bağkur kaydı için yasa çıkartılması lazım
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aşk ve para testi
Özlem Denizmen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER On Numara çekiliş sonuçları! 11 Şubat 2022 On Numara sorgulama ekranı