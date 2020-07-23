Bakan müjdeyi verdi! Cuma günü hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak, şubat, mart dönemini kapsayan destek ödemelerinin cuma günü yapılacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi: "2020 yılı ocak, şubat, mart dönemi, çiğ süt desteği ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00’den sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

AA