Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
09 Şubat 2022, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çelik şu ifadeleri kullandı:
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
https://twitter.com/omerrcelik/status/1491497942007652353
GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u telefonla aradığını belirterek, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn.Murat Kurum Beyefendi'ye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim’den acil şifalar diliyorum.