Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.





GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u telefonla aradığını belirterek, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn.Murat Kurum Beyefendi'ye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim’den acil şifalar diliyorum.



