Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

AA