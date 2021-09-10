Ekonomi Bakan Muş: 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam

Bakan Muş: 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam

Ekonomi

Bakan Muş: 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

10 Eylül 2021, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan’da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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