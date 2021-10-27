Ekonomi Bakan Muş: 2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı

Bakan Muş: 2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı

Ekonomi

Bakan Muş: 2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken, Türkiye ihracatının yüzde 9,8 arttığını belirtti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim; 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz; ama hakikati asla. Bir de ekleme yapalım; 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3’e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı.

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