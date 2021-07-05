Türkiye Bakan Muş açıkladı! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

Bakan Muş açıkladı! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

Türkiye

Bakan Muş açıkladı! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Bakan Muş yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar" dedi.

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