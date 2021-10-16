Ekonomi Bakan Muş: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Bakan Muş: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ekonomi

Bakan Muş: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Türkiye, 1974'te bir yılda1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek' dedi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden gelişmeyi duyuran Muş, 1974'te bir yılda 1.5 milyar dolarlık ihracat yapılırken günümüzde bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Bakan Muş tweetinde "Türkiye, 1974'te bir yılda1,5 milyar Dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." açıklamasını yaptı.



 

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