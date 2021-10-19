Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk...
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı' ifadelerini kullandı.
19 Ekim 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." dedi.
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