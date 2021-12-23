Ekonomi Bakan Muş duyurdu: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Bakan Muş duyurdu: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ekonomi

Bakan Muş duyurdu: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz fiyatlarındaki düşüşün ardından fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirtti.

23 Aralık 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek, fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz, vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz." dedi.

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