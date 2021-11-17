Bakan Muş duyurdu: Türkiye için bir ilk

TBMM Plan ve Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hakkında konuşan Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 oranında büyüme oranları ile rekor kaydettiğini ifade etmişti.

Muş, ekonomide dikkat çeken başka bir gelişmeyi daha açıkladı. Buna göre, Türkiye son 20 yılda ilk kez dünya Ihracat payında yüzde 1 seviyesine ulaştı.

DHA



