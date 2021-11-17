Ekonomi Bakan Muş duyurdu: Türkiye için bir ilk

Bakan Muş duyurdu: Türkiye için bir ilk

Ekonomi

Bakan Muş duyurdu: Türkiye için bir ilk

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Son 20 yılda, Türkiye ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı." açıklamasında bulundu.

17 Kasım 2021, Çarşamba 20:47 Son Güncelleme:
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TBMM Plan ve Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesi hakkında konuşan Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 oranında büyüme oranları ile rekor kaydettiğini ifade etmişti.

Muş, ekonomide dikkat çeken başka bir gelişmeyi daha açıkladı. Buna göre, Türkiye son 20 yılda ilk kez dünya Ihracat payında yüzde 1 seviyesine ulaştı.

DHA

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