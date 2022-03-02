Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı!

Ticaret Bakanı Muş ihracat rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş 'Dış ticaretimiz 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükseldi' dedi ve şu ifadeleri kullandı:

'GÜÇLÜ İHRACAT PERFORMANSI DEVAM EDECEK'

"İthalatımız 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatçı firma sayımız yıllık bazda 5 binden fazla artış gösterdi. Oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya konulmuştur.

Güçlü ihracat performansının süreceğine inancımız tam. OVP hedefimizi 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaştı. Ekonomi genelinde gördüğümüz başarılar doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor.

"BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Mal ve hizmet ihracatında yaşanan %20,7 artışla net ihracatın büyümeye katkısı 4,8 puan olarak gerçekleşti. Net mal ve hizmet ihracatının yıllık büyüme katkısı 4,9 puan oldu, yıllık büyümemizin %44,2'si ihracattan geldi.

Öncü göstergeler ekonomideki ivmenin devam ettiğini göstermektedir. 2022 yılında da hükümetimiz ve iş dünyamız ile el ele vererek başarıya ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."