Türkiye Bakan Mustafa Varank ilaç için müjdeyi verdi

Bakan Mustafa Varank ilaç için müjdeyi verdi

Türkiye

Bakan Mustafa Varank ilaç için müjdeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ilaç konusunda tarih verdi.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Yerli tanı kiti için 35 projeyi destekleyeceğiz. Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor, bunların içinde 8 aşı projemiz var, yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz
İlaç alanında, hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor.
Haziran ayında, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.

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