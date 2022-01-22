Bakan Nebati: Artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geliyor. Toplantı saat 14.30’da başladı.

Bakan Nebati, istihdamda kayıpların telafi edildiğini söyledi. Nebati, birçok ülkede politika faizinin manşet enflasyonun altında olduğunu ve kredilerdeki ılımlı artışın devam ettiğini belirtti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstihdamda salgın nedeniyle oluşan kayıplar telafi edildi. Türkiye G-20 ülkeleri içinde en hızlı toparlanan ülke. Pandemi döneminde artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir. Birçok ülkede politika faizi manşet enflasyonun altındadır. Reel kesim Döviz pozisyonu azalıyor. Kredilerde artış ılımlı seyrediyor.







