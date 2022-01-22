Ekonomi Bakan Nebati: Artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir

Bakan Nebati: Artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir

Ekonomi

Bakan Nebati: Artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya geldi. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, istihdamdaki kayıpların giderildiğini, Türkiye'nin güçlü toparlandığını ve enflasyonu düşürmenin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

22 Ocak 2022, Cumartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geliyor. Toplantı saat 14.30’da başladı.

Bakan Nebati, istihdamda kayıpların telafi edildiğini söyledi. Nebati, birçok ülkede politika faizinin manşet enflasyonun altında olduğunu ve kredilerdeki ılımlı artışın devam ettiğini belirtti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstihdamda salgın nedeniyle oluşan kayıplar telafi edildi. Türkiye G-20 ülkeleri içinde en hızlı toparlanan ülke. Pandemi döneminde artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir. Birçok ülkede politika faizi manşet enflasyonun altındadır. Reel kesim Döviz pozisyonu azalıyor. Kredilerde artış ılımlı seyrediyor.


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