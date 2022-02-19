Bakan Nebati: MÜSİAD toplantısında bilgi alışverişinde bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısına katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.











