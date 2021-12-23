Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Türkiye Ekonomi Modeli’ne dair bir sunum gerçekleştiren Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde “ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme” başlığı altında önemli bilgiler verdi.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Kamuoyuna duyurulan “Kur Korumalı TL Mevduat” ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, ürünün temel özellikleri kapsamında sistemin işleyişini detaylı bir şekilde anlattı.

ANKARA (İHA)



