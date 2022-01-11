Ekonomi Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Ekonomi

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve heyeti ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

11 Ocak 2022, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Bakan Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski başkanlığındaki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile temsilcilerinin de olduğu görüşmede, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici de yer aldı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.

DHA


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