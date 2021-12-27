Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye 19 yıldır büyük bir dönüşümü gerçekleştirdi. Türkiye altyapısını tamamlamış ender ülkelerden birisi haline geldi.

Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Rekabet edilebilir bir kur olması gerekiyor yüksek faiz olmaz. Model Cumhurbaşkanımızın idealindeki araçlardan biri. Türkiye Ekonomi Modeli kamuya mal oldu.

Türkiye, dış dünyada paranın bol olduğu dönemde uzunca bir süre 1 TL 1 dolar olsun diye tartışılıyordu.

Altyapımız da bunu karşılayabilecek bir seviyeye ulaştı. Şimdi sadece yapabildikleri sürekli bir psikolojik harp vardı aslında. Bu modelin çok büyük bir gücü geliyor. Çok açık söylüyorum: küçükleri kullandılar. 19 yıldır taş üstüne taş koyan ülkeyi devrim yapan yöneten Türkiye'nin en güvenilir insanın modelin önerilerini ifade etti kamuoyuna. Kendiliğinden olan bireylerin adeta dolarını bozdurmak için internet sitelerini çökerttiği güne dönüştü. 20 Aralık tarihi bir gün. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradıkları gece oldu. Hiç kimse devreye girmedi. O gece insanlar dövizini bozdurmak için yarışa girdi. Birbirimizle uyumluyuz. Bu kadro bunu ortaya koydu sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği kurallar çerçevesinde oluşturuldu ve kamuoyuna arz edildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını her kurumun uyum içerisinde olması lazım. Biz sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Biz bu kurallar çerçevesinde belki de tarihin en uyumlu dönemindeyiz.

"PROJE KREDİLERİ GELİYOR"

Türkiye'nin makro ekonomi göstergelerinde bu duruma düşeceğini kanıtlayacak hiçbir delil yok. Daha önemlisi Türkiye, dünya için en önemli pozitif ayrışan, ayakları sağlam basan ülke. Nasıl oluyor da 3 ayda o seviyeye geldi. Çünkü harp uygulandı. Finansal istikrar sağlanırsa, Türk toplumu dolarize olmaya meyilli bir toplum. Şimdi bu sağlandı. Önümüzdeki dönem, daha güvenli, istikrarlı ve göstergelerin olduğu bir döneme geliyoruz. Bundan sonrası bunun üzerine inşa edilecek olan, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin sağlanması bunun içinde selektif alanlarda ithalatın engellenmesi ve birçok adımın atılması lazım. Bankaların bilanço kısmına girerseniz kredileri görürsünüz. Artık yeni bir araç geliyor. Proje kredileri. Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz.

Bu model biliyorsunuz bir zamanlar Çin modeli dendi bazıları Güney Kore modeli dedi. Biz ısrarla Türk modeli dedik. Bir model oluşturulurken illa ki özgün olması için tedbirler olmak zorunda değildir. Biz ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş yeni eklemelerin yapılabileceği, içerideki dış dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model ortaya çıkardık. Bu modelin içerisinde şunu gördük: Gelişmekte olan ekonomiler dünya içerisinde aldığı pay gittikçe büyüyor.

Bizim özellikle içeride göremedikleri şey şu: 21. yüzyıl siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin yüzyılı olacak. Her krizden başarılı olarak çıkabilecek ülke herkes değildir. İstisnai ülkeler çıkabilir, bunların başında Türkiye. Dünya bir küresel köy. Şimdi bu küresel köyde Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Her alanda Türkiye istinai bir ülke.

Türkiye'de şöyle bir şey gelişmiş: Konuştuğunuz uzun şeyi sağını kırp, solunu kırp. Bu iki kelime üzerinden toplumu yönetmeye çalışıyorsunuz. Algı operasyonlarının sürdürebirliği yoktur. En son örneği 20 Aralık. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda hükümette bulunan herhangi bir kişi Türkiye'de bu işlerin köpürtülmesi için gayret gösterdi mi? Hayır. 'Türkiye'nin ayakları çok sağlam bu bir operasyondur' dediler. Bu andan itibaren Türkiye bu işi de atlattı. Küçük yatırımcılara zarar veren onları peşlerinden koşturanlar sizlersiniz. Faiz artırılmadan bu iş çözülecek. Aynı akşam MB başkanlığı yapmış kişinin 'bu bir operasyondur, alım fırsatı doğmuştur ' söylemlerini kullanan insanlar oldu.

BDDK SUÇ DUYURUSU

BDDK'nın görevi şudur: Anında sahte, yanıltıcı söylemlerde bulunuyorsa derhal suç duyurusunda bulunması lazım. Hiç kimsenin Türkiye ekonomisiyle küçük yatırımcıların kaderiyle oynama hakkı yoktur.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE YÜZDE YÜZ SADIĞIZ"

Bizim kurumlarımızı yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. TÜİK AB standartlarının üzerinde bir kurum. Merkez Bankası şeffaftır. Serbest piyasa ekonomisine yüzde yüz sadığız. Serbest piyasa ekonomisi demek birilerinin istediği gibi gelip at oynatması değildir. Siz düzenleyici olmak zorundasınız. 20 Aralık bir milattır. 20 Aralık'tan itibaren kimse bunların söylemlerine bakmıyor. Sessiz çoğunluk onlardan yana değil, Türkiye'yi göremiyorlar. Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Bir insanın gözüne bakmak, göz bir ışıltıdır. Türkiye 21.yüzyılın en önemli ülkelerinden bir tanesi.

Dün sokaktaydım, pazara gittim alışveriş yaptım. Türkiye'de bir haftada ne oldu diyorlar? Dövizdeki kırılmaya gerçekleştirdik. Ben pazara gidiyorum, çarşıda dolaştık.

Tüketici psikolojisini anlıyorum, satıcının da davranışının nasıl olduğunu anlıyorum. Bunu biz yapmadık, küçük yatırımcılar üzerinden oyun oynayanlar var ya şunu yaptılar: Dolar 12 liradayken kimse fiyatlanmayı 12'den yapmadı. Ellerini ovuşturuyorlardı. Sürekli erken seçim var diyorlar, tam zamanında olacak. Enflasyondan etkilenecek kesim sabit gelirlidir. Kimse şunu diyemez: Sabit gelirliler enflasyona ezdirildi.

Pazarda fiyatlar yüksek. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapmıyorsunuz? Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. 22 lira olacak diyenlere şahsi davalarını açsınlar. Siyasal iktidarı nasıl suçlarsınız? aylardır ayaklarımız sağlam dedi.







