Ekonomi Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama

Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama

Ekonomi

Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Buz ve kara meydan okuduk
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Emekliliğinizi bir yıl öne çekebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Acil nakit ihtiyacına hesaplı çözüm
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Metaverse harcamaları
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle kapattı