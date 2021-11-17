Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız

Taksim'de bir otelde düzenlenen 'İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Mahmut Özer, "Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte İstanbul'daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için 'Mesleki Eğitim Merkezleri' kurma kararı aldık. 2022 yılında İstanbul'daki tüm mesleki eğitimi artık istihdam öncelikli, müfredatı sektörle birlikte önceleyen, meslek öğretmenlerimizin iş başında mesleki gelişimi birlikte dizayn ettiğimiz, en önemlisi istihdamda öncelik sağladığımız bir eğitim türüne dönüştüreceğiz. Hep birlikte kat sayı uygulamasının atığı olan 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız. Artık iş gücü piyasasının talep ettiği elemanları gerek eğitimlerle, gerek kısa kurslarla hızlı bir şekilde karşılamak için her zaman hizmetinizde olacağız. 2022 yılındaki hedefimiz yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50'ye ulaştırmak, 4 yaştaki yüzde 58 okullaşma oranını yüzde 70'e ulaştırmak, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını 2022 yılı sonunda yüzde 100'e ulaştırmak" dedi.

İdris TİFTİKCİ / DHA