Türkiye Bakan Özer güzel haberi duyurdu: Yüzde 90'a yükseldi

Bakan Özer güzel haberi duyurdu: Yüzde 90'a yükseldi

Türkiye

Bakan Özer güzel haberi duyurdu: Yüzde 90'a yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe; 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor" dedi.

13 Şubat 2022, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 78'den yüzde 90'a çıkmış oldu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 214 yeni anaokulunun yapım ihalesi tamamladı. Arsaları belirlenen 1095 anaokulu yatırım planına alındı.

'YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU YAPACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, 81 ilin tamamında okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Özer, şunları kaydetti: "Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'da her biri 12 derslikli olan 100 yeni anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yılı sonuna kadar bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar proje başlangıcında 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik yaptığımız planlama başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibariyle ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor."

'1632 ANAOKULU YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve 3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptıklarının altını çizen Özer, şöyle devam etti: 

"Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen 1095 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda 1368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan 1632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. Böylece, diğer eğitim kademelerinde nasıl OECD ortalamasına ulaşmışsak okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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