Türkiye Bakan Özer talimat vermişti! 15 günde yenilendi...

Bakan Özer talimat vermişti! 15 günde yenilendi...

Türkiye

Bakan Özer talimat vermişti! 15 günde yenilendi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvar bahçesi için yenilenme talimatı vermişti. Bakan Özer'in verdiği talimat ile okulun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa’da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşıp incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bu sırada Bakan Özer, Ankara'ya döndükten sonra 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü de Şanlıurfa’ya gönderdi.

Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi. Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu.

Duvarı yenilenen okula banklar ve kameriyeler de konuldu. Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.



DHA


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