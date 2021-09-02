Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Dünyayı etkileyen salgın hastalık sağlık olarak en çok büyüklerimizi, iş gücü olarak orta yaşlılarımızı eğitim öğretim için ise çocuklarımızı etkiledi. Aşının devreye girmesi ile beraber önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Size daha önceden tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim.

500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Aşı bizi koruyor. Belli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabiliyor. En yüksek sesle size sesleniyorum. Aşınızı olun.

Gençlerimiz okullarına kavuşacak. Gayret ve azmimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerimizin eğitiminin eksik kalması son derece üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Hep birlikte çaba gösterirken, zil sesinden sonra alarm sesi diyenleri haksız çıkaralım. İnanıyorum ki çıkaracağız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu okulların kapanmasını hiçbir şekilde gündemine almak istemiyor. Çünkü elimizde artık aşı var. Vatandaşlarımızın artık sorumluluklarını bilerek, tedbirlere uymalarını, aşılarını bir an önce yaptırmalarını son derece önemsiyoruz.

Vaka sayılarının yüksek olduğunu düşünüyoruz, vefat sayıları artıyor, varyantların devreye girmesiyle bulaşıcılık artıyor. Kısıtlamaları gündemimize almadık.

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Okullarımızı 6 Eylül'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize sürekli rehberlik eden Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin bildiği gibi uluslararası kuruluşlar eğitimin yüz yüze devam etmesinin hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olsa da yüz yüze eğitimin yerine geçemez.

Yüz yüze eğitime geçilmesi bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Yüz yüze eğitim için gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte oluşturduğumuz rehberi, 81 ile gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımız hijyen ihtiyaçlarını sağlayacak güce de finansmana da sahibiz.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz şu anda 2 gündür okullarına gidiyor. Şunu memnuniyet ile ifade etmek isterim ki bu 2 günlük süreç sorunsuz şekilde tamamlandı. Yavrularımızın gözündeki mutluluk, öğretmenlerin öğrencileri ile buluşma hazzı, her şeye her fedakarlığa değerdi. Okullarımızın bir daha kapanmaması için bakanlık olarak sadece bize sorumluluk düşmüyor, velilere, kantin çalışanlarına, öğretmenlere tüm paydaşlarımıza düşüyor.

Lütfen kurallara harfiyen uyalım. Uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile karşı karşıya kalmasın. El ele verdiğimiz zaman bu süreçte beraber hareket ettiğimiz zaman, çocuklarımızı okuldan mahrum etmeme imkanımız olacak. İçişleri Bakanlığımızdan çok destek gördük. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'IN AÇIKLAMALARI

Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl Yüksek Öğretim Kurumları eğitim ve öğretimine ara vermeden akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Bizler üniversiteler olarak kampüs ve okullarımızı kapatmadık. Fakat salgın sebebi ile biz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yaptık. Üniversitelerimiz yüksek öğretim öğrencilerinin eğitime devam etmek adına yüksek fedakarlıkta bulundular.



