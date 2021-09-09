Ekonomi Bakan Pakdemirli: 214 milyon lira ödeme yapıldı

Bakan Pakdemirli: 214 milyon lira ödeme yapıldı

Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 214 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

09 Eylül 2021, Perşembe 18:50 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

AA

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